El presidente volvió a cuestionar el dictamen sobre habilitación de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

El presidente volvió a cuestionar el dictamen de la Justicia sobre la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en la localidad bonaerense de Ensenada, acompañado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, desde donde aprovechó a criticar nuevamente el fallo judicial que habilitó las clases presenciales en la Ciudad.

En la oportunidad, también aprovechó para desmentir los rumores sobre una fuerte grieta interna y remarcó: “Saquen esta foto, es la foto de la unidad”, dijo posando junto a los funcionarios.

El motivo formal del encuentro de la coalición fue el lanzamiento del Programa Nacional Reconstruir destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas, pero en el discurso, el mandatario aprovechó para despotricar contra la Corte Suprema.

“Un juez tiene derecho a cuestionar a un presidente, pero no puede dictar sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan”, enfatizó el presidente y agregó: “Si quieren elegir un candidato, vayan y voten”. Luego expresó: “¿Saben cuánto juegan con la vida de los argentinos?”.

Cuestionó que la Corte “falló sobre “un DNU que no regía”, porque venció el 30 de abril. Dijo que “hay un DNU vigente que nadie ha cuestionado”, y preguntó: “¿Por qué nadie lo cuestionó? ¿por qué opinó sobre una norma que ya no estaba vigente?”. Dijo que no debe “hacer nada porque la sentencia solo está dando títulos a los diarios, pero prácticamente no tiene ningún efecto”.

En ese sentido, la vicepresidente también se expresó luego del dictamen de la Corte y en coincidencia con Fernández, aseguró que se trató de “un golpe contra las instituciones democráticas”.

