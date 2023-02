El Presidente entregó en Paraná la vivienda 85.000 desde el inicio de la gestión

El presidente Alberto Fernández entregó esta mañana la vivienda número 85.000 desde el inicio de la gestión, en la ciudad entrerriana de Paraná, en donde otorgó 42 casas construidas en el marco del programa Procrear I con una inversión de 463 millones de pesos del Gobierno Nacional. “El Estado debe estar presente para resolver los problemas que los mercados no resuelven porque ninguna de estas casas se podría haber construido con la lógica del mercado”, aseguró el mandatario. En esta línea reafirmó que “no hay mejor momento para un Presidente que la entrega de llaves de una vivienda porque la política se trata de eso, de cambiarle para mejor la vida a la gente”.

Acompañado del gobernador Gustavo Bordet, el Jefe de Estado parafraseó a Perón: “Que no tomen el poder aquellos que destruyen la Patria”, y convocó a “todos los argentinos y las argentinas a soñar con la utopía de la Argentina igualitaria, donde estas casas proliferen en cada rincón del interior del país, donde la tecnología y la educación lleguen a todos y la construcción no se concentre en los barrios privados de los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires”. “Los invito a construir esa utopía y que nos demos cuenta que tenemos la oportunidad porque tenemos todo lo que el mundo está reclamando. Les pido que esta vez no nos dividamos más y trabajemos juntos”, concluyó.

Por su parte el Gobernador agradeció al Presidente por el “apoyo y el acompañamiento para hacer frente a las adversidades que enfrentamos”, y puso en valor el “mérito del Gobierno Nacional que generó la transferencia de recursos necesarios para que todas las provincias argentinas tengan viabilidad: eso es federalismo en primera persona y se manifiesta en los hechos”. También participaron la vicegobernadora, Laura Stratta; los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de la capital provincial, Adán Bahl.

Actualmente en Entre Ríos se encuentran en ejecución 7.362 soluciones habitacionales con una inversión de casi 50 mil millones de pesos, mientras que ya fueron entregadas 3.546 que requirieron una inversión superior a los 28 mil millones de pesos. En el inicio del acto Maggiotti firmó convenios para la construcción de otras 312 viviendas en Paraná mediante el programa Procear II y de 401 a través de la iniciativa Casa Propia en las localidades de Santa Anita, Villaguay, Seguí, Herrera, Aranguren, Villa Elisa, Federal, Nogoyá y Concepción del Uruguay.

