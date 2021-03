El presidente de YPF anunció el incremento del 18% en el precio de combustibles para los próximos meses

Este viernes, el presidente de YPF, Pablo González y el CEO, Sergio Affronti, adelantaron que la empresa incrementará el precio de los combustibles en un 18%, durante los próximos tres meses.

De los cuales, un 15% corresponde a recuperar los márgenes de rentabilidad de la empresa, luego del alza de costos por la suba del valor de barril de petróleo y la devaluación del peso, mientras que el 3% restante equivaldrá al aumento del impuesto a los combustibles, según Affronti.

La primera suba de lo anunciado, se aplicará el próximo martes en los surtidores de YPF, con un 6% y 7% de incremento.

“Somos conscientes del impacto que tiene esta medida para los argentinos y las argentinas, pero somos conscientes de que si el país no tiene la energía necesaria para desarrollarse, no estamos cumpliendo con nuestro rol. La energía que no se puede generar tiene que ser suplantada importando de otros países. No hay energía más barata que la que se produce de forma competitiva y eficiente”, explico Affronti.

La medida que tomará YPF, sumará a otras estaciones de servicio como Shell, Axion y Puma Energy, que también podrían incrementar el valor de sus productos.

