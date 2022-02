El presidente de Secheep respondió y cuestiono a legisladores opositores

El presidente de Secheep, Gastón Blanquet respondió este martes las criticas de la oposición por el funcionamiento de la empresa provincial de energía eléctrica y cuestiono el pedido de algunos legisladores opositores para no reconocer una parte de la factura del mes enero.

En declaraciones a Radio Provincia, el titular de Secheep salió al cruce de las manifestaciones de legisladores de la oposición que solicitan el tratamiento de un proyecto de ley para no reconocer una parte de la factura del mes de enero . “Son totalmente inconsistentes”, señaló Blanquet.

En este sentido aclaró : “En primer lugar la energía no suministrada no se cobra . Y en segunda instancia, este es un servicio que puede tener sus problemas, como cualquier otro. Si bien se han producido interrupciones por la demanda estival y la intensa ola de calor , según nuestros indicadores han bajado las horas de energía no suministrada”.

Blanquet resaltó que el pedido de la oposición no resiste mucho análisis desde el punto de vista técnico. “Puede que desde el punto de vista político le sirva a la oposición para aprovecharse del malestar de la gente”, y remarcó “ no se puede usar la sensibilidad de la gente para un fin que no suma ni tampoco sirve”

“No se pueden proyectar inversiones, diciendo sin ningún fundamento técnico que no se va a cobrar parte de la tarifa de enero . No conozco como se administra un servicio reduciendo la capacidad de recaudación y aumentando las inversiones”, dijo Blanquet.

