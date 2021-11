El presidente Alberto Fernández fue el único orador del Acto de la Militancia

Sindicatos, organizaciones sociales, intendentes y partidos políticos del Frente de Todos se congregaron este mediodía en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Militancia y dar una muestra de apoyo al gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández fue el único orador del acto.

-Hoy es un día oportuno para que demos inicio a esta segunda etapa de nuestro gobierno y empecemos con toda nuestra fuerza a levantar lo que haya que levantar en la Argentina.

-Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje. Nosotros escuchamos y corregimos cosas. Muchos compatriotas reconocieron ese esfuerzo y nos acompañaron el domingo. En esas elecciones también oímos. Tengo muy en claro que queda mucho por hacer, que hay muchos que todavía descreen.

–En estos días todos venimos leyendo, escuchando en las radios y mirando en televisión una pregunta repetida: “¿Si perdieron qué celebran?”. Quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer sino nunca darse por vencido.

–Nos quedan muchas batallas por dar: terminar con el problema de la deuda, enfrentar a los formadores de precios de una vez por todas, controlarlos y decirles basta.

-Tenemos que hacer que los planes vayan quedando de lado. No estamos para sacar derechos, estamos para dar más derechos.

–He pedido que algunas políticas básicas podamos construirlas entre todos. También con los que no piensan como nosotros. Y escucho las respuestas. Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. No hay problema. Si Milei no queire hablar, que se quede encerrado con los compañeron que tienen que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado, nada que hablar tenemos con ellos.

-Creo que dentro de la oposición anida en muchos la vocación de construir juntos este país que hace falta que se ponga de pie.