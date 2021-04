El presidente Alberto Fernández dio positivo de coronavirus

El presidente Alberto Fernández anunció hoy en su cuenta de Twitter que dio positivo por coronavirus en un test de antígeno y que se encuentra aislado siguiendo las indicaciones de su médico. La reunión que tenía pautada con Horacio Rodríguez Larreta no se llevará a cabo.

En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el Presidente dijo que se encuentra “físicamente bien” y que se sometió al testeo de presentar un registro de 37.3 grados de fiebre.

No obstante, remarcó que se encuentra “físicamente bien” y “bien de ánimo”, y agradeció las “muchas muestras de afecto” que recibió este viernes, en el día de su cumpleaños.

Por último, en el hilo de mensajes que publicó en Twitter unos minutos pasada la medianoche, el mandatario agregó: “Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”.

TIENE LAS DOS DOSIS DE LA VACUNA

Fuentes de Presidencia, confirmaron a minutouno.com que Alberto Fernández se aplicó las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. La primera fue inyectada el 21 de enero en el Hospital Posadas y la segunda, tres semanas más tarde.

La misma fuente recordó que la eficacia de las vacunas demostró ser elevada, al punto de que previene la infección por coronavirus en porcentajes que oscilan entre el 70 y el 90%, según la procedencia.

Pero la mayor protección que brindan las vacunas, y el objetivo principal de la campaña de inmunización contra el COVID-19, es evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad, añadió la fuente.

Ante el contagio, completó, las vacunas permiten un tránsito por la enfermedad de leve a moderado.

