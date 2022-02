El presidente Alberto Fernández afirmó durante un anuncio de inversiones en ciencia que Argentina no se detuvo durante la pandemia

El presidente Alberto Fernández afirmó esta tarde durante un anuncio de inversiones en ciencia que Argentina no se detuvo durante la pandemia. “Nadie se detuvo. No se detuvieron los científicos, no se detuvo la obra pública, la construcción de colegios, no se detuvo absolutamente nada de lo que era poner de pie a la Argentina”, dijo.

En un largo discurso en el edificio “Cero + Infinito” de la UBA, el presidente señaló que el camino del país no es “distribuir asistencia social” sino “trabajo” e “inversión” con una mirada federal.

“Desarrollo real es que crezca la Argentina, no que sólo invirtamos en la Capital, sino en toda la Argentina. Eso es desarrollo, no que se dé sólo en el puerto y que el norte quede aislado”, expresó Fernández al anunciar el plan que brindará 15 mil millones de pesos durante este año a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación.

En el sentido de la pandemia, destacó que Argentina es “el país que más inmunizó a su sociedad”. “Es un logro de todos nosotros”, agregó.

Para ejemplificar sus palabras respecto a que el país no se detuvo durante los dos años más severos de la pandemia, Fernández puso en consideración los 157 kilómetros construidos en la Ruta 11 durante ese tiempo. También se comparó con el Gobierno de Macri por los “menos de 20” kilómetros que la ex gestión habría realizado en la provincia de Buenos Aires.

