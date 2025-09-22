El Poder Legislativo entregó el Premio Anual a los Jóvenes Destacados del Chaco

Este lunes, en el Recinto de Sesiones «Deolindo Felipe Bittel», se realizó la ceremonia de entrega del Premio Anual a los Jóvenes Destacados de la Provincia del Chaco, instituido por la Ley N° 3615-E.

En la edición 2025, fueron distinguidos cinco jóvenes y grupos seleccionados entre 16 postulaciones recibidas desde la apertura de la convocatoria, con representantes de distintas localidades de la provincia.

Este reconocimiento busca valorar el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de quienes se destacan en diversos ámbitos de la vida social, impulsando acciones que promueven el bien común, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de actividades comunitarias.

Los galardonados fueron:

Rodrigo Barrios, de Resistencia, postulado por la Fundación Villa Río Negro Florece, por su labor vinculada al ambiente, la cultura y la solidaridad.

Francisco Conrradi, destacado deportista de Hermoso Campo.

Diana Gómez, también de Hermoso Campo, distinguida por su desempeño en danzas folklóricas.

Dilan Tevez, de General Pinedo, por sus logros en atletismo.

En conjunto, recibieron el premio la médica veterinaria Daiana Zadravec, la estudiante de Biología Giuliana Pernazza y la estudiante de Veterinaria Noelia Giménez, postuladas por el grupo Veterinarios Amigos de El Impenetrable.

El jurado evaluador estuvo integrado por los diputados Andrea Charole, Analía Flores, Patricio Pavón y Mariela Quirós; el subsecretario de Juventud de la Provincia, Everest Jovanovich; y Rosa Marinich, representante de la Presidencia de la Legislatura.

PALABRAS DE LAS AUTORIDADES

La presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, agradeció a los jóvenes del interior y la capital, destacando: «Hoy vamos a ofrecerles este premio que los visibiliza ante la sociedad. Felicitamos a cada uno por el trabajo que realiza en su área. Esta Legislatura evaluó de manera seria y responsable cada expediente, para que se reconozca lo que hace la juventud a lo largo y ancho de la provincia». También valoró el compromiso de la comisión evaluadora.

Por su parte, la diputada Mariela Quirós, presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, señaló: «Es un placer estar en el Recinto cada vez que celebramos un homenaje a referentes de distintos puntos de la provincia, y más aún cuando se trata de reconocer el trabajo de las juventudes. Hubo más de 15 postulaciones, lo que demuestra el interés y la riqueza de sus iniciativas».

El diputado Patricio Pavón agregó: «Nos alegra mucho que este año se hayan superado las postulaciones respecto del anterior, porque muestra cómo se va difundiendo este premio. Sabemos que elegir no es fácil, porque todos merecen reconocimiento. Felicitaciones a los jóvenes y agradecimiento a la Comisión por su labor».

Finalmente, la diputada Analía Flores reflexionó: «Cuando pensamos en juventud pensamos en futuro, en trascendencia. El jurado tuvo en cuenta aquellas iniciativas que impactan de manera duradera en sus comunidades, y por eso celebramos a los jóvenes, que son la muestra viva de esa proyección».

ENTREGA Y ACOMPAÑAMIENTO

Los legisladores entregaron las distinciones junto al secretario de Coordinación de Gabinete del Chaco, Livio Gutiérrez; el secretario de Juventud provincial, Everest Jovanovich; y el intendente de Fontana, Fernando Cuadra.

También acompañaron el acto la exlegisladora Gladis Cristaldo y la diputada electa Mayra Jarenko, además de familiares y miembros de la comunidad.