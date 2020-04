El Poder Legislativo dispuso la prórroga del receso administrativo extraordinario hasta el 10 de mayo

Así lo estableció el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager, a través de la Resolución 553/2020, instrumento que prorroga el asueto que se otorga empleados legislativos ante la necesidad de resguardar su salud, evitando la circulación viral.

Siguiendo con el objetivo de mantener las resoluciones 454/2020 y 478/2020, continuarán las guardias mínimas en áreas específicamente determinadas, con condiciones de seguridad sanitaria, para la continuidad de la función legislativa indispensable en esta época de pandemia, siempre y cuando estos agentes no se encuentren dentro de la población de riesgo de contraer la enfermedad.

