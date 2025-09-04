«El Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular realizó una capacitación en las Residencias Estudiantiles

La actividad se concretó en la tarde del miércoles, con la visita del equipo del Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular.

En la oportunidad, fueron recibidos por la coordinadora de las Residencias, Bárbara Madzarevich, quien comentó destacó la importancia de que los habitantes de las residencias conozcan sobre el manejo de residuos.

En el lugar hay 160 alumnos que aprendieron sobre la separación de residuos y sobre compostaje, dado que cuentan con dispositivos de compostaje en el patio de las residencias.

Cecilia Cipolini, responsable del Plan, contó que al principio «costó un poco aplicar este sistema de compostaje en las residencias, el hecho de hacer pozos de compostaje era complicado por la cantidad de cañerías, pero decidimos apuntar a la instalación de composteras en cada patio porque hay mucho espacio verde».

El Plan remarca la necesidad de separar los residuos en tres: Reciclables, Orgánicos y Comunes (residuos del baño). Los reciclables los vecinos pueden acercarlo a un Punto RR, que son todas las dependencias municipales y los orgánicos se los puede compostar.

Los vecinos pueden gestionar su dispositivo de compostaje, acercándose al Centro Cultural municipal, donde el personal a cargo los asesorará sobre qué se composta y cómo hacerlo.