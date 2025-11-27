El plan de 28 puntos de Trump para lograr la paz entre Ucrania y Rusia

El Plan de 28 Puntos propuesto por Donald Trump para lograr la paz en Ucrania está acechado por la presión de Vladimir Putin y las exigencias de Volodimir Zelensky.

Trump no se rinde en su intención de acordar un armisticio entre Kiev y Moscú, pero Putin y Zelensky exhiben posiciones tan contrapuestas que pueden transformar a la iniciativa de la Casa Blanca en papel picado.

El punto 21 de la propuesta de paz de Estados Unidos es rechazado en bloque por Ucrania, que tiene el apoyo expreso de la Unión Europea y el Reino Unido.

El punto 21 sostiene:

“Crimea, Luhansk y Donetsk serán reconocidos de facto como territorios rusos, incluso por Estados Unidos.

Kherson y Zaporizhia quedarán congelados a lo largo de la línea de contacto, lo que implicará un reconocimiento de facto a lo largo de dicha línea.

Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del oblast de Donetsk que controlan actualmente, y esta zona de retirada se considerará una zona de amortiguación neutral y desmilitarizada, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada».

Putin a través de sus consejeros Kirill Dmitriev y Yuri Ushakov informaron a la Casa Blanca que el Punto 21 no está bajo negociación.

Steve Witkoff-enviado de Estados Unidos para Ucrania y Rusia- y Jared Kushner -yerno de Trump- viajan a Moscú para tratar de aplacar la intransigencia del Kremlin respecto al Punto 21.

Putin también pretende que Ucrania limite la cantidad de tropas de su ejército, que reduzca la capacidad bélica de su arsenal y que renuncie por escrito a su voluntad de pertenecer a la OTAN.

La pretensión defensiva del presidente de Rusia se puede leer en la propuesta de paz redactada por Witkoff y Kushner, avalada por Trump, y entregada hace una semana a Zelensky por Dan Driscoll, secretario del Ejército de Estados Unidos.

En este contexto, los puntos 6, 7 y 8 de la iniciativa de Trump explicitan la intención de Rusia de condicionar la seguridad nacional de Ucrania:

6. El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitará a 600.000 efectivos.

7. Ucrania acuerda consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN acuerda incluir en sus estatutos una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro.

8. La OTAN acuerda no estacionar tropas en Ucrania».

Durante una intensa conversación telefónica, el canciller alemán Friedrich Merz advirtió a Trump que Europa no aceptará los puntos 6, 7 y 8 de la propuesta de paz.

La posición de Merz ante Trump tuvo su correlato durante una larga llamada que mantuvieron Zelensky y JD Vance, vicepresidente de los Estados Unidos.

Zelensky también anticipó a Vance que Ucrania y la UE y el Reino Unido rechazan los puntos 6, 7 y 8 del acuerdo presentado por Washington.

Las diferencias son profundas entre Ucrania y Rusia, y Estados Unidos apuesta a una negociación simultánea en Moscú y Kiev que sucederá a comienzos de diciembre.

Trump urge a Putin y Zelensky para acordar la paz, pero la voluntad política del líder republicano está en jaque por las posiciones irreductibles de Ucrania y Rusia.

Putin sueña con recuperar los extensos límites del Imperio Ruso, mientras que Zelensky nunca consentirá la cesión de Crimea, Luhansk y Donetsk.

Tampoco será fácil lograr un punto de contacto entre Ucrania y Rusia respecto a la OTAN. Moscú ya violó otros acuerdos de paz firmados con Kiev, y Zelensky no quiere repetir la experiencia con Putin.

Trump deseaba que el acuerdo de paz fuera anunciado hoy, Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Ahora, la Casa Blanca apuesta a la Navidad.