El piquetero Juan Carlos Rolón seguirá preso por lavado de activos

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó la prisión preventiva de Juan Carlos Rolón, acusado de lavar dinero proveniente del presunto desvío de fondos del ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), en beneficio propio y de su familia.

El tribunal coincidió con el juez de primera instancia en que existen riesgos procesales —como fuga o entorpecimiento de la investigación— que justifican mantenerlo detenido.

Durante la audiencia virtual, la defensa había pedido su excarcelación o, en su defecto, arresto domiciliario, ofreciendo una caución de 50 millones de pesos.

Sin embargo, el fiscal Patricio Sabadini se opuso y la Cámara consideró insuficiente la garantía económica, además de descartar la prisión domiciliaria por no asegurar el normal avance del proceso.

Los jueces también señalaron que las cuestiones de salud deberán tratarse en un incidente aparte, y destacaron que el tiempo de detención —desde el 1 de abril de 2025— no es excesivo, ya que la causa fue elevada a juicio y tiene fecha de audiencia preliminar.

Según la acusación, Rolón manejaba, junto a sus hijos y su yerno, varias fundaciones y cooperativas que habrían recibido fondos del IAFEP para construir salones y quinchos utilizados por el propio grupo familiar. También se investiga la compra y venta de vehículos que no se corresponderían con su situación fiscal