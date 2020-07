El Partido Participación Ciudadana Chaco expreso su acompañamiento a las decisiones anunciadas por el Gobernador y el Presidente

La dirigente peronista Lilian Marolo y los representantes del Partido Participación Ciudadana en el Chaco expresaron su respaldo de manera incondicional la gestión del Gobernador Jorge Milton Capitanich, electo mayoritariamente por el voto popular en la Provincia del Chaco en las últimas elecciones Provinciales, Y a las decisiones anunciadas por el presidente, Alberto Fernández, en el marco de la pandemia de coronavirus, que comprenden la extensión de la cuarentena hasta el 24 de julio.

A través de una videoconferencia, el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, analizaron la situación epidemiológica de la provincia frente al coronavirus, así como también los métodos utilizados para combatir los efectos de la pandemia. El mandatario remarcó que “el virus no distingue entre inteligente y no inteligentes, ni entre buenos y malos, ni entre peronistas y radicales”. “La cuarentena administrada desde la tecnología es muy riesgosa, el virus no actúa con inteligencia, actúa con maldad”, manifestó Alberto Fernández. En ese sentido, subrayó: “Les pediría a los amigos de Resistencia y Gran Resistencia que entiendan que hay que hacer un poco más de esfuerzo. En el Chaco tenemos un problema”

Mientras el jefe de Estado escuchaba, Capitanich sostuvo que “la tasa de letalidad es de 4,83%” y que “el gran desafío es mejorar la atención médica” provincial. El gobernador también comentó que la tasa de duplicación de los casos en Chaco es cercana a 24 días, aunque por supuesto en las zonas de mayor circulación del virus es menor. “Generamos una reducción en la curva de infectados y aumentamos la cantidad de testeos”, resaltó el chaqueño

Por tal motivo desde el Partido Participación Ciudadana Chaco acompañaron la continuidad de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional y Provincial

A todo esto, Lilian Marolo expreso que son medidas sanitarias que propenden a preservar sobre todas las cosas, la salud de los chaqueños; pero también utilizando todos los recursos disponibles de un Estado presente, para atender las necesidades vitales de todos los Chaqueños.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir