El Partido Justicialista de Sáenz Peña trabaja al servicio de los barrios afectados por las lluvias

Sáenz Peña – Rubén García y Lorena Palacios, representantes del Partido Justicialista detallan a ChacoNoticias sobre la labor del Comité de Emergencia en servicio de los barrios afectados tras las precipitaciones: “En estas inclemencias que tuvimos en los últimos días fueron afectados muchos barrios de la localidad y hemos conformado un ayuda entre todos los que conformamos el PJ local, logrando juntar mucha ayuda de parte de vecinos y amigos.”

“Será muy bueno que aquellos que se quieran sumar lo puedan hacer. Venimos trabajando desde siempre en los barrios, los conocemos. Los más afectados por estas precipitaciones son ex aeroclub, matadero, evita, Ginez Benítez, UNCAus, entre otros. Hemos logrado armar 35 ollas para todos los barrios, señaló Ruben García.

“Realmente esta comisión de emergencia por la inclemencia del tiempo, nos llevo a formar este grupo de ayuda. Nosotros, cabe aclarar, aun no asumimos, debemos agradecer al presidente y a la junta local que todavía esta en vigencia, por habernos habilitado el lugar y la colaboración para que podamos llevar acciones como nuevo equipo de trabajo, un equipo que asume responsabilidad y acción. “

“Hemos invitado a otros compañeros militantes y dirigentes que se acerquen a conformar esta comisión. Nos acompañan varios diputados en esta responsabilidad que los vecinos tanto necesitan de parte de la política. Estamos en contacto con la gente y la gente también se comunica diario con nosotros por estos motivos, para que podamos llevar ayuda. Decidimos asistir en comedores y merenderos porque creemos que son los más organizados para tratar con la gente. Solicitamos a la comunidad, a los vecinos que se puedan acercarse con materiales de limpieza y para repeler mosquitos. Destacamos el acompañamiento de salud público que se ofreció a ir a los distintos merenderos con campañas de vacunación y demás.”

“En este momento, desde hoy, estamos contando con mucha gente que nos donó verduras, carnes para socorrer estas situaciones. Los estamos administrando de tal manera poder llegar a las familias que no pueden salir a trabajar. También solicitamos ropas, colchones, hay gente que perdió todo. Agradecemos la cantidad de respuestas positivas que recibimos para poder asistir a la gente. Sabemos que no llegaremos a todos lados, pero sabemos que es importante que los que hacemos política estemos al lado de la gente y no nos borremos. En el partido Justicialista es donde haremos la recepción de todo lo que la gente quiere donar. Están todos invitados a colaborar.”

“El Partido Justicialista queda en calle 3 entre 2 y 4 del centro, desde 17:30 a 20:00hs recibiendo las donaciones. Estamos en estos horarios porque en los demás turnos seguramente estaremos ayudando a la gente.”

