El Partido Justicialista de Sáenz Peña, confía en la realización de las elecciones internas en el mes de septiembre

Sáenz Peña – Javier Vera, presidente del Partido Justicialista de Sáenz Peña habla sobre las elecciones por venir en septiembre de este año.

Chaco Noticias logró encontrarse con el presidente del Partido Justicialista de la localidad de Sáenz Peña, quien nos dijo:

“Es un paso mas dentro de la democracia, en este marco de pandemia que nos tienen medidos y protocolarmente viviendo. Por costumbre institucional del partido el presidente del mismo es el Gobernador, hay comunidades internas que siempre consideraron que no era muy útil tener los dos cargos, pero no toda la comunidad justicialista esta de acuerdo con eso. Acá en Sáenz Peña estamos en un proceso distinto, porque de pronto no hubo acuerdo y hay varias listas de varios compañeros y compañeras, que tendrán un expectativa de que esta normalización traduzca que las elecciones programadas para el 26 de septiembre, se logren realizar. Se conversa mediante la tecnología, aunque a veces es “discriminatoria” ya que no toda la gente tiene el acceso, el internet y eso deja a mucha gente afuera, pero dentro de todo podemos juntarnos y el objetivo esta en que podamos mejorar y que se logre dar las elecciones. Tenemos el anhelo en cuanto a la vacunación, podamos tener la “inmunidad rebaño”. Los que logramos reunirnos, en el marco de ese tipo de conversaciones, logramos afianzar las relaciones, y buscamos llevar esperanza a la comunidad. “

