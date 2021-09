El Nuevo Hospital odontológico de Sáenz Peña ya atendió cerca de 8000 pacientes y aplicó la primera prótesis

El hospital inaugurado en mayo pasado, en el predio del 4 de Junio, sumó nuevas prestaciones al servicio odontológico público y gratuito como la implementación de prótesis, tratamientos de conductos, y guardia las 24 horas.

Desde su inauguración en mayo pasado, el nuevo Hospital Odontológico de Presidencia Roque Sáenz Peña atendió a cerca de 8000 pacientes, y este mes aplicó la primera prótesis dental. De esta manera el moderno centro se encuentra en pleno funcionamiento, permitiendo el acceso a la salud bucodental gratuita y de calidad a las y los saenzpeñenses y a toda la comunidad centrochaqueña.

La obra construida en el predio del Hospital 4 de Junio, cuenta con nueve consultorios, equipamiento de última generación, un nuevo centro quirúrgico, un centro radiológico y sala de rayos x, entre otras instalaciones. Así, se sumaron nuevas prestaciones al servicio odontológico público y gratuito, con las que antes no se contaba, como la implementación de prótesis y tratamientos de conductos, además de la guardia permanente de 24 horas.

El ministro de Planificación, Economía e Infraestructura Santiago Pérez Pons expresó su satisfacción por el impacto positivo que tuvo el hospital en la comunidad en los primeros meses. “Chaco es un poco más igualitario porque Sáenz Peña cuenta con el Hospital Odontológico más moderno de toda la provincia y es público, estamos creciendo con proyectos que ponen a la obra pública a disposición de la población”, remarcó.

En mayo se brindaron 945 prestaciones y en junio 1.147, en su gran mayoría de la atención de la guardia. En julio, con la incorporación plena de nuevos profesionales, la cantidad de pacientes atendidos aumentó a 2.245 y en agosto fueron 3.358, con los servicios de consultorios superando a los de la guardia.

El servicio más requerido fue el de odontopediatría, ya que el hospital cuenta con tres profesionales en esta especialidad, y muchos niños y niñas tuvieron la oportunidad de tener su primera consulta odontológica. En cuanto a las prestaciones, lo que más se realiza son extracciones, en todas las edades, teniendo en cuenta que en la pandemia mucha gente pospuso estas intervenciones.

Ampliar el acceso a la salud bucodental

La directora del hospital Sonia Monferrer De Cuenca indicó que desde un principio la demanda fue muy alta, teniendo en cuenta que la controlada asignación de turnos por los protocolos de Covid-19, que fue aumentando mes a mes. Además afirmó que el nuevo Hospital Odontológico permite el tratamiento a pacientes que de otra manera no tendrían acceso, por ejemplo, a una prótesis, ya que no cuentan con los medios económicos, incluso teniendo obra social”.

En ese sentido destacó la importancia de que este servicio sea público y gratuito. “Que el paciente pueda hacer esa rehabilitación en un hospital público es, aparte de una necesidad de la comunidad, una satisfacción para el profesional y todo el equipo, y sobre todo para el paciente que recupera su salud bucal, su sonrisa, su autoestima, su vida social”.

Por último señaló que desde el Hospital se busca generar más conciencia pública de la importancia de la conservación de la salud bucodental. “Para esto, la institución se abre a la comunidad generando actividades comunitarias como fue la Fiesta del niño, dónde entre juegos y actividades se premiaba con elementos de higiene bucal, asociando el momento de alegría con la conservación de la salud”, recordó.

Don Desiderio, el beneficiado por la primera prótesis dental aplicada en el nuevo hospital, agradeció a las doctoras. “Estoy muy contento, me puedo reír sin problemas, estoy muy agradecido con la atención de los doctores del hospital porque nos ayudan a sentirnos mejor”, resaltó.

