El NEA registró una inflación del 2,2% en octubre

Con una fuerte suba mensual en «Transporte», el NEA registró en octubre una inflación del 2,2%, y quedó apenas por debajo de la media nacional, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Indec informó que la inflación de octubre en la Argentina se aceleró al 2,3%.

En octubre, la región con menor inflación mensual fue el NOA, con el 2,1%. En tanto, la Patagonia y el Gran Buenos Aires fueron las que mostrostraron el mayor incremento, ambas con 2,4%, mientras que Cuyo y la región Pampeana se ubicaron en línea con el dato nacional.

De acuerdo al informe oficial, la región comprendida por el Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones acumuló un índice inflacionario del 21,7% en lo que va del presente año, y un 27,5% tomando los últimos doce meses.En ambos casos, el NEA se posiciona como la región con menor inflación.

El rubro con mayor aumento durante ocutbre, en el NEA, fue «Transporte», con el 3,3%, seguido muy atrás por «Bebidas alcohólicas y tabaco», con el 2,7%; «Restaurantes y hoteles» (2,6%); «Bienes y servicios varios» (2,5%), y «Recreación y cultura» (2,4%).

En línea con el nivel general se ubicaron «Alimentos y bebidas no alcohólicas» y «Salud», ambos con el 2,2%.

Más atrás quedaron «Comunicación», con el 2,1%; «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles», con el 2%.

Los rubros con menos incremento fueron «Prendas de vestir y calzado», con el 1,7%; «Equipamiento y mantenimiento del hogar», con el 0,6%, y «Educación», con el 0,4%.