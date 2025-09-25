El municipio realizó una nueva entrega gratuita de anteojos de receta

El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña concretó, en la tarde del jueves, la décima entrega de anteojos de receta del año 2025. En esta ocasión se distribuyeron 195 lentes, alcanzando un total de 1.500 unidades entregadas durante la actual gestión.

El acto tuvo lugar en el Club Social y fue encabezado por el intendente Bruno Cipolini, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte; el subsecretario de Acción Social, Germán Arriola; y demás funcionarios municipales.

“Este es un programa con una importante trayectoria, que resulta fundamental para la comunidad. Esperamos poder continuar acompañándolos en este tema y en todo lo que contribuya a mejorar la calidad de vida de los saenzpeñenses”, expresó el Intendente.

Por su parte, el subsecretario de Acción Social destacó el trabajo del equipo del área, que diariamente se esfuerza para garantizar que cada vecino reciba la atención necesaria y pueda acceder a los anteojos que requiere.

Cabe señalar que, si bien se entregaron 195 lentes, los beneficiarios fueron 136 vecinos, dado que en algunos casos se requirió más de un par para cubrir distintas necesidades visuales.

Los vecinos que necesitan acceder a un lente, pueden acercarse a las oficinas de Acción Social del municipio ubicadas en calle 16 y 1 del Ensanche Sur con la receta correspondiente.