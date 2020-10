El Municipio realiza un intenso operativo de erradicación de basurales espontáneos

La Municipalidad a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realiza un intenso operativo de erradicación de basurales clandestinos.

Pablo Álvarez, responsable de dicha dependencia municipal, comentó que varias cuadrillas trabajaron en la limpieza de dos basurales por calle 33, camino al aeropuerto. En tal sentido, remarcó que no es la primera vez que se realizan trabajos de estas características en el lugar, dado que continuamente se limpia y vuelven a arrojar residuos. No obstante, volvieron a erradicarlo y se colocaron carteles de “prohibido arrojar basura”.

“Estamos limpiando y colocando estos carteles y se apela a la responsabilidad del vecino para que evite ensuciar nuevamente estos espacios”, dijo Álvarez.

Además comentó que mañana continuarán con acciones similares en calle 33 en el tramo de la 16 a la 20 del barrio Mitre; calle 31 desde la 20 a la 24 del barrio San Carlos; 17 desde la calle 50 a la 54 del Ginés Benítez; calle 11 y 44 del Evita; 000 desde la 53 a la 57 del barrio Sáenz Peña; 10 y 55 de Villa Cáceres; en 28 entre 57 y 59 y en la 28 y 71 del Solidario; en calle 4 y 39 del San Martín y en la 9 y 14 del Villa San José.

La instalación de basurales clandestinos precariza las condiciones ambientales de la ciudad, provocando malestar en los vecinos y perjudicando la salud de la población. Varios de estos basurales fueron erradicados en más de una oportunidad y lamentablemente vuelven a generarse.

Es necesario que los ciudadanos respetemos los días y horarios de recolección de residuos y evitemos arrojarlos en lugares que no se encuentran habilitados.

El municipio realiza la recolección de residuos, en todos los barrios de Sáenz Peña, los días lunes, miércoles y viernes se realiza la recolección de residuos comunes y los martes se efectúa la recolección de reciclables.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir