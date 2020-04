El Municipio realiza controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad a través de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial continúa con los operativos vehiculares y de prevención en distintos puntos de la ciudad. Durante la mañana del martes se realizaron operativos de control de motocicletas en avenida 28 y 33, avenida 28 y avenida 1, y en calle 12 entre 3 y 5 del Ensanche Sur.

Los controles se basan en la verificación de la documentación del vehículo, uso de casco por parte de los conductores de motocicletas, cédula del vehículo y carnet de conducir. Además, en el marco de las acciones de prevención por COVID-19 se exige el uso de protectores faciales, sin excepción. En caso de que la persona forme parte de las excepciones para circular debe portar el permiso correspondiente, aparte de la documentación del vehículo y DNI.

Estas acciones son muy importantes porque se dan con el propósito de mantener el orden en las calles, siendo esto una prioridad de la actual gestión. Además, de reforzar la prevención de la posible propagación del virus.

