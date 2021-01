El Municipio incrementa la capacidad del Centro de Monitoreo con la adquisición de 60 nuevas cámaras

Con la adquisición de 60 nuevas cámaras el municipio incrementa la capacidad del centro de monitoreo municipal. Estas, sumadas a las 50 adquiridas en el mes de octubre y las de que ya se encontraban instaladas desde la gestión anterior, hacen un total de 160 cámaras.

Las 50 adquiridas en octubre están todas instaladas y 32 de ellas ya se encuentran en funcionamiento, por lo que actualmente la ciudad cuenta con 80 cámaras monitoreando distintos puntos de la ciudad y en los próximos días se comenzará con la instalación de las nuevas.

Así lo manifestó el intendente Bruno Cipolini en conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Benítez de la Municipalidad y contó con la presencia del secretario de Relaciones Institucionales, Juan Fuentes Castillo; el subsecretario de Modernización, Sebastián Chade y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Falcón.

También adelantó que se estaría en condiciones de que próximamente se adquieran otras 40 cámaras más. El Intendente recordó que su propuesta en el año electoral era llegar a 300 cámaras en el centro de monitoreo municipal.

“Es un objetivo que puede quedarnos chico o no, si podemos ir más allá de ese número lo haremos, porque entendemos que cada pequeña acción que podemos hacer para devolverle la tranquilidad a nuestros vecinos es importante. Posiblemente no sea una solución definitiva para evitar que los hechos sucedan pero puede tener un efecto de disuasión y puede tener un gran efecto de esclarecimiento de los hechos”, dijo.

Además, remarcó que el municipio no puede resolver los problemas del sistema penitenciario, no decide quien entra por un delito o quienes permanecen detenidos porque no se tiene injerencia sobre el sistema judicial o el sistema público fiscal.

“No somos las fuerzas de seguridad, pero más allá de toda esa situación estamos trabajando desde la prevención, hemos hecho muchas tareas en los últimos meses, seguimos trabajando en red con las comisiones vecinales entregando las alarmas, estamos trabajando desde el centro de monitoreo y tratamos de tener presencia constante en el espacio público”, sostuvo.

Instalación de cámaras en distintos puntos

Por su parte el Subsecretario de Seguridad Ciudadana comentó que la zona del centro y macrocentro están cubiertos en cuanto al monitoreo de acuerdo a la planificación existente. En esa misma línea, explicó que las nuevas cámaras comenzarán a ser instaladas en los ingresos y egresos, y en los barrios de la ciudad que de acuerdo al análisis realizado se ve la factibilidad de ubicarlas en los lugares solicitados a través de los encuentros vecinales.

Propuesta vinculada a la seguridad pública

Por último, el Intendente adelantó que se está trabajando desde el municipio, en una propuesta concreta vinculada a toda la cadena de seguridad pública, la misma será presentada tanto al Gobernador de la provincia como al Superior Tribunal de Justicia. La idea es que la propuesta exceda al municipio y que no sea solo del intendente y los concejales, sino que involucra a toda la comunidad.

Para ello, ya se comenzó a convocar a las instituciones y luego se realizarán reuniones abiertas para que todos los vecinos puedan participar, previa inscripción y de esa forma dar a conocer la propuesta del municipio y al mismo tiempo escuchar las propuestas de los vecinos.

