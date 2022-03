El Municipio inauguró la remodelación y puesta en valor de la Plazoleta de la República de Bulgaria

Durante la jornada, el intendente Bruno Cipolini encabezó el acto frente al monumento del héroe búlgaro Hristo Botev, en la plazoleta de la Colectividad que actualmente fue refaccionada.

Con el tradicional corte de cinta, seguido de la entrega de obsequios junto a una resolución que declaró como visitante ilustre al embajador Stoyan Mihaylov, se llevó a cabo la revalorización del prócer búlgaro.

En palabras alusivas, el embajador de la colectividad, durante su discurso explicó que pasando por ciudades y aldeas, y a través del ejemplo personal, Botev expresó sus ideas de libertad generando la Revolución del pueblo contra el imperio. El objetivo era la independencia de Bulgaria, pero murió durante una batalla contra el ejército turco. No obstante, se convirtió en un personaje simbólico con ideales claros.

“Hablamos de libertad, lucha, sacrificio personal”, puntualizó Mihaylov sobre el prócer, resaltando también su obra literaria muy relevante aún hoy: “Hristo Botev ve la muerte heroica y el sacrificio como la misión más alta de un hombre noble”.

En la actualidad, a 146 años de su muerte que se cumple en junio, reconociendo el tiempo y la distancia destacó su inmortalidad al recordarlo: “una persona vive mientras vive en la memoria de los otros”, cerró el mensaje al respecto.

En ese contexto, explicó que el monumento no solo permite la transmisión de los hechos preservando el vínculo del pueblo búlgaro con sus raíces, sino que también permite, a través de las políticas de estado, promover la tolerancia y la diversidad cultural. En este punto, concluyó agradeciendo el apoyo del intendente Bruno Cipolini a la colectividad en la ciudad.

El diputado Gerardo Cipolini, también presente, emitió palabras al respecto, y recordó los episodios históricos que vivió el pueblo, reconociendo también el valor de la figura y la colectividad: “Me parece importante destacar la presencia de la familia búlgara en Pcia. Roque Sáenz Peña”.

“La Argentina ha sido y sigue siendo un país generoso que ha abierto sus puertas para todos aquellos que viniendo de otros lugares del mundo han encontrado aquí lo que, en su momento tal vez, no encontraban en su lugar de origen… como fue la libertad, la paz, la tierra y la posibilidad de ejercer sus vidas y sus diversas actividades”, continuó el mensaje, resaltando finalmente la importancia de la convivencia entre los distintos pueblos que realizan aportes valiosos al país y mantienen su identidad cultural.

