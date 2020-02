El Municipio declaró de interés el torneo de golf solidario que se realizará en el Centro Democrático Español

En la mañana del jueves se realizó el lanzamiento del “torneo de golf solidario” a beneficio de comedores de la ciudad. El mismo fue declarado de interés Municipal y comenzará el 29 de febrero, en el Centro Democrático Español.

En conferencia de prensa que tuvo lugar en las oficinas de Aguas del Rey, el intendente Bruno Cipolini junto al secretario de Desarrollo Humano y Deportes, German Rearte, acompañaron al presiente de la subcomisión del Centro Democrático Español, Marcelo Fantín; el subsecretario Sebastián Castañeira; referentes del Banco Galicia y de la Fundación Construirme, quienes brindaron detalles del evento cuyo objetivo es ayudar a los merenderos: “El Chango” del barrio Solidario ubicado en calle 24 entre 69 y 71; al del barrio Mitre y al del Sáenz Peña.

El Intendente agradeció a los organizadores de este torneo solidario y señaló que “nos sentimos reconfortado de saber que no estamos solos, ayudando en esta situación difícil que vive nuestro país. Ojalá que la gente se sume y valore el esfuerzo solidario de estas personas que están poniendo lo más valioso que todos tenemos y que es nuestro tiempo para darle una mano a aquellos que más necesitan”, dijo.

La temporada de Golf de Sáenz Peña dará comienzo el 29 de Febrero y es por ello que la Subcomisión del Golf del Centro Democrático Español se encuentra organizando el Primer Torneo del año.

De manera conjunta con PRIAR, (Programa Interactivo de ayuda por regiones) que es un programa solidario de los Empleados y ex empleados del Banco Galicia, la Fundación Construirme y la Sub Comisión del Golf del Democrático se encuentra trabajando para dotar de elementos de cocina y mobiliario a los comedores mencionados.

En esta campaña Solidaria el programa PRIAR se comprometió en aportar tres freezer y seis quemadores, la Fundación Construirme está abocada a recolectar mobiliarios y alimentos, mientras que la Sub Comisión de Golf aporta las gestiones ante las empresas, Comercios y Profesionales de la ciudad y que de esta manera PRIAR y Construirme puedan alcanzar los objetivos.

Quienes quieran realizar su aporte o conocer más sobre la acción solidaria, se pueden comunicar con Sebastián Castiñeira integrante de la Sub Comisión del Club Democrático al teléfono 03624541049 y con Cristian Rivas en la Fundación Construirme al teléfono 3644622850.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir