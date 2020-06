El Municipio de Sáenz Peña dio a conocer una resolución con respecto a la actividad comercial en cuarentena

Sáenz Peña- La Municipalidad de Sáenz Peña publicó una resolución a cerca de las actividades comerciales permitidas en la Fase 1 de la cuarentena.

Las Resoluciones Nº 354 y 362/2020 del Ejecutivo

Municipal y el Decreto Nº732/2020 del Gobierno del Chaco, y

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Nº 354/220 fue dictada el día

16/06/2020 por el Ejecutivo Municipal en razón de lo dispuesto por el Decreto

Nº 702/2020 del Gobierno del Chaco así como reseñado en el informe de la

autoridad sanitaria local dependiente del Ministerio de Salud Pública de la

Provincia del Chaco por el cual se confirmaba la existencia de casos positivos

de COVID-19 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña,

Que, dicha normativa retrotrajo la organización y

funcionamiento del sistema comercial, industrial y de servicios en la ciudad de

Presidencia Roque Sáenz Peña a la denominada FASE III, así también la

aplicación de las restricciones pertinentes en la actividad comercial y de

servicios, así como la paralización absoluta en lo cultural, religioso y/o

deportivo a partir de las cero horas del día 17 de junio y hasta el domingo 21

de junio, inclusive.

Que, la Resolución en tratamiento estableció y nominó las

actividades comerciales y de servicios que podrían continuar en

funcionamiento –además de las prescriptas como esenciales por la Resolución

Nº 180/2020- con estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad y

sanitización establecidos, específicos para cada rubro, entre ellos los locales

gastronómicos sólo podrán abrir bajo la modalidad de delivery y atención al

mostrador; las casas de venta de artículos deportes, indumentarias, atenderán

un cliente por vez; las ferreterías, pinturerías, casas de repuestos, ventar de

artículos de limpieza, de lubricantes y autopartes, con atención de mostrador

en la puerta; los corralones de materiales, casas de iluminación, venta de

cerámicas, sanitarios y aberturas, hasta tres clientes a la vez; los bazares,

jugueterías, regalerías hasta tres personas por vez; las peluquerías y barberías

bajo el sistema de turnos, un cliente por peluquero o barbero que posea cada

local; los hoteles y moteles con ocupación de hasta el cincuenta por ciento

(50%) de la capacidad, los Call Center al 33% de su capacidad de ocupación;

las obras privadas con la cantidad de albañiles en número reducido y

determinado por la Secretaria de Obras Públicas;

Que, por otra parte, la normativa ordenaba la suspensión

de los oficios religiosos, en todos los cultos y en cualquier modalidad, hasta el

domingo inclusive así como todo tipo de actividad física/deportiva/recreativa,

tanto en espacios públicos como en espacios privados y la habilitación de

nuevas actividades comerciales y/o se servicios hasta el día 21 del corriente

mes y año

Que, posteriormente la Resolución Nº362/2020 de fecha

21/06/2020 vino a reestablecer en Presidencia Roque Sáenz Peña la FASE I

en la lucha contra el COVID-19 con fundamento en la información suministrada

por Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco respecto la situación

epidemiológica en Presidencia Roque Sáenz Peña en relación a la enfermedad

según el cual se determinaba el alarmante aumento de casos positivos en las

últimas horas en la ciudad,

Que, la Resolución ut supra mencionada, en razón de los

fundamentos expuesto en la misma y considerando que Presidencia Roque

Sáenz Peña retornaba a la FASE I en el tratamiento epidemiológico con origen

en el COVID-19, ordenó el cierre total desde las cero horas del día lunes 22

de junio hasta las veinticuatro horas del domingo 28 de junio del corriente año,

sin atención al público, de todos aquellos comercios, industrias, locales y/o

entidades de servicios que no estuvieran directamente vinculados con el

aprovisionamiento de alimentos, productos farmacológicos y/o de salud,

estaciones para expendio de combustible así como el sistema bancario, es

decir que agravó las condiciones impuestas por la anterior Resolución Nº

354/2020

Que, en horas de la noche del día 21/06/2020 el Ejecutivo

Provincial dictó el Decreto Nº 732/2020 por el cual RATIFICÓ y PRORROGÓ

el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio hasta el 28 de junio del corriente

año, estableciendo al efecto un serie de disposiciones incorporadas como

Anexo al cuerpo de dicho Decreto, a la vez que señaló la continuidad de los

protocolos establecidos por el Decreto Nº488 de la provincia del Chaco y sus

modificatorios,

Que, el Decreto de referencia estableció para la Provincia

del Chaco la cuarentena administrada inteligente con medidas que se

mantendrán en las localidades críticas desde el 22/06 hasta el 28/06/2020, y

según las cuales la actividad comercial, industrial y de servicios que

permanecerán habilitadas son las siguientes:

• Bancos y entidades financieras, disponiendo medidas especiales

de atención y operatorias a habilitar en centros de cobro y pago

conforme los protocolos y reglamentaciones del banco central de

la república argentina.

• Estaciones de servicio de combustible.

• Supermercados, autoservicios, panaderías, almacenes

y farmacias.

• Fabricación, procesamiento, distribución y comercialización de

productos alimenticios y bebibles.

• Fabricación, procesamiento, distribución y comercialización de

productos de limpieza, higiene personal, hospitalarios y médicos,

y sus diferentes insumos.

• Atención médica, odontológica, laboratorios bioquímicos,

ópticas, y profesionales de la salud complementarios

(kinesiólogos, fisioterapeutas).

• Servicios de comunicación, audiovisuales y de telefonía.

• Fabricación y provisión de insumos complementarios para

distribución y empaque de productos alimenticios, bebidas,

perfumerías y otros.

• Veterinarias y pet shop

• Centros de atención telefónica (con reducción de capacidad

instalada)

• Obras públicas y privadas (con autorización y conformidad del

municipio local)

• Empresas de seguridad y vigilancia

• Servicios fúnebres

• Servicios técnicos, mantenimiento y administrativo de apoyo de

empresas estatales prestadoras de servicios públicos

• Actividad profesional: aquellas exceptuadas anteriormente por la

autoridad nacional o que por razones de vencimiento de plazos,

asesoramiento legal y/o contable deban prestarse.

• Agencias de lotería

• Corralones, venta de materiales de construcción, ferreterías y

afines vinculados a la venta y/o expendio de materiales e

insumos destinados a la construcción en sus diferentes rubros

(albañilería, plomería, electricidad, sanitarios, pintura,

herramientas y equipamientos).

• Actividad agropecuaria y forestal

• Bares, restaurantes bajo la modalidad de delivery y/o retiro del

local sin permanencia en el mismo hasta las 1 hs.

• Hoteles, hosterías, residenciales y hoteles alojamientos

únicamente para alojamiento de personal médico y/o vinculados

a la emergencia sanitaria.

• Mientras que las actividades y servicios no esenciales sólo

podrán funcionar bajo la modalidad de delivery en horario de 8 a

20,00 hs. para lo cual se adecuará los permisos disponibles para

esas actividades en la plataforma

Que, por otra parte el Decreto 732/2020 determinó la

prohibición de eventos culturales, sociales, deportivos, religiosos y la

suspensión de actividades turísticas, parques nacionales, plazas o similares

en centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos,

bares, gimnasios, clubes, y cualquier espacio público o privado que implique

concurrencia masiva de personas,

Que, en el mismo sentido también ordenó la suspensión

de términos administrativos, estableciendo asueto para toda la administración

pública provincial, tanto en los organismos centralizados y descentralizados e

institutos, con las guardias mínimas, excluyéndose las áreas consideradas

críticas o esenciales y aquellas que por su naturaleza requieran del

mantenimiento de una guardia mínima. Mantiene la suspensión de clases

presenciales en todos los niveles y su reemplazo a través de la aplicación de

la plataforma digital ele a cargo del personal docente,

Que, el Ejecutivo Provincial invitó, en ocasión del dictado

del Decreto 732/2020, a los Poderes Judicial y Legislativo de la Provincia del

Chaco a adherir a las medidas dispuestas en el mismo respecto a guardias

mínimas, restricciones para circulación y utilización de la plataforma provincial

para habilitación de turnos especiales.

Que, finalmente, al referirse a los Municipios de la

provincia del Chaco, el Decreto 732/2020 estableció que las autoridades

municipales dispondrán de los mecanismos y medidas pertinentes conforme

su criticidad, debiendo adoptar mayores restricciones en caso de verse

modificada su condición de criticidad o ante el requerimiento de la autoridad

sanitaria provincial.

Que, esta nueva situación epidemiológica y el marco

normativo descripto hace que el Ejecutivo Municipal de Presidencia Roque

Sáenz Peña se deba expresar consecuentemente, con la particular mirada

tanto respecto la cuestión sanitaria originada en la pandemia COVID-19 –hoy

tema principal que debe guiar cualquier decisión de gobierno que implique

movilidad social- y, por otra parte, lo relacionado con algunas actividades que

podrían habilitarse progresivamente a partir de la denominada “cuarentena

administrada inteligente”

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES,

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR a partir de las cero horas del día miércoles 24

de junio del corriente año:

1. Las actividades relacionadas con el sistema de cobranzas

extrabancarias en los locales de pagofacil y rapipagos

2. El funcionamiento de las Agencias de Lotería, Quinielas y LotiPago

3. El funcionamiento de los Registros Seccionales pertenecientes a los

Registros de la Propiedad Automotor con sede en Presidencia

Roque Sáenz Peña.

4. El funcionamiento de ópticas.

5. El funcionamiento de veterinarias y pet shop.

6. Los servicios fúnebres.

7. La actividad profesional; aquellas exceptuadas anteriormente por la

autoridad nacional y/o provincial o que por razones de vencimiento

de plazos, asesoramiento legal y/o contable deban prestarse.

8. El servicio en bares, restaurantes bajo la modalidad de delivery y/o

retiro del local sin permanencia en el mismo hasta las 23,00 hs. 9.

El funcionamiento de las empresas de seguridad y vigilancia

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que los titulares y/o responsables de los

servicios y/o actividades que por la presente se habilitan para funcionar desde

la fecha indicada en los artículos precedentes, deberán cumplir y hacer cumplir

estrictamente los protocolos de bioseguridad vigentes por la pandemia de

Coronavirus, respetando, en particular lo relacionado con el distanciamiento

social, uso de barbijos o tapacaras y la sanitización de los espacios físicos y el

mobiliario en dispuesto para tal fin.

ARTÍCULO 3º: ESTABLECER que la presente autorización podrá ser

revocada en todo o en parte en caso que la situación en la ciudad así lo amerite

en razón de los cambios que pudieran producirse como resultado de un

agravamiento en la Emergencia Sanitaria

ARTÍCULO 4º: DETERMINAR que será órgano de aplicación de esta norma

la Subsecretaría de Inspección General en estrecha colaboración con la de

Subsecretaría de Prevención Ciudadana, ambas dependientes de la

Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

ARTÍCULO 5°.- NOTIFIQUESE PROTOCOLICESE Y PUBLIQUESE.-

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, 23/06/2020

