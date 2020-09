El Municipio culminó la obra de la nueva estación de bombeo en el barrio Tiro Federal

Con la realización de las pruebas de las bombas instaladas en el lugar, el Municipio a través de la Secretaría de Servicios Públicos culminó la construcción de la nueva estación de bombeo en el barrio Tiro Federal.

En el lugar se realizó el revestimiento del cuenco de descarga, se modificó la salida del mismo, con la ampliación y hormigonado del canal 36, desde calle 5 hasta la calle 3. Se debe remarcar que la bomba recientemente instalada cuenta con una capacidad de expulsión de 6 millones de litros por hora.

En la mañana del miércoles se realizó la prueba de la bomba fija, propulsada a tractor, con capacidad de expulsión de 4 millones de litros por hora. La bomba eléctrica también está en marcha.

La semana que viene se pondrá en marcha la bomba para la boca de expendio para regadores, la cual ya fue debidamente probada.

El secretario de Servicios Públicos, Pablo Álvarez, comentó que en época de precipitaciones se podrá poner en marcha ambas bombas simultáneamente. En caso de que existan cortes de energía eléctrica se podrá utilizar la bomba propulsada a tractor.

Ésta importante obra, beneficiará a los barrios de ese sector de la ciudad permitiendo el rápido escurrimiento del agua en caso de que ocurran precipitaciones abundantes.

