El Municipio conformó un comité de prevención ante la situación generada por el Coronavirus

En la tarde de viernes se llevó a cabo una reunión convocada por el Ejecutivo Municipal a fin de delinear estrategias de prevención ante la situación epidemiológica causada por el Coronavirus en la provincia, informando que la Municipalidad a través de la Resolución Nº 171/20 dispone la suspensión por treinta (30) días de espectáculos públicos y eventos de concurrencia masiva, cuya organización estuviera a cargo de cualquier ente o dependencia municipal o cuya realización dependa de su organización.

El encuentro encabezado por el intendente Bruno Cipolini y el secretario de Gobierno, Diego Landriscina, contó con la presencia del doctor Arsenio González Del Pozo; el presidente del Concejo Deliberante Pedro Egea; los concejales Nora Gauna, Andrés Neznajko, Raquel Psocik, Marilin Rodríguez y Ernesto Blasco; el subsecretario de Seguridad Ciudadana José Falcón. Además, participaron autoridades de Policía Federal, Policía del Chaco, Gendarmería Nacional, representantes de Sameep y Bomberos Voluntarios.

En tal sentido el Ejecutivo Municipal puso en conocimiento de los presentes la Resolución Nº 171/20 que el Municipio adhiere a las medidas determinadas y aconsejadas por la OMS, el Ejecutivo Nacional, por el Ministerio de Salud de Nación y por el Ejecutivo Provincial en relación a la declaración de pandemia del brote causado por el Virus COVID-19 y las acciones de prevención que deberán tomarse en consecuencia.

Establece también que las actividades y eventos deportivos que se encuentren programadas y cuya suspensión o reprogramación no resultare posible, deberán realizarse sin presencia de público, y aplicando en forma rigurosa las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. Encomendando a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana la verificación de lo dispuesto.

Por otro lado, se cerrarán al público los museos y demás lugares recreativos, culturales y deportivos dependientes de esta administración Municipal y cualquiera de sus organismos, reparticiones y dependencias, cuyas actividades se desarrollen en espacios cerrados. La medida dispuesta por el párrafo precedente no implica la exención de personal de los mismos, de desempeñar normalmente sus tareas.

La norma dispone que se evite la organización de eventos o espectáculos públicos de toda índole que se realicen en la ciudad, aconsejando la suspensión o restricción de las mismas a los efectos de evitar las concentraciones masivas de personas en espacios cerrados en principio por el término de treinta días.

La medida se adopta en la necesidad de limitar y restringir la migración y aglomeración de personas lo que implica suspender o restringir actividades sociales de distinta índole, tanto en el sector público como en el privado, a los fines de resguardar y garantizar la salud de las personas.

Medidas preventivas

En la oportunidad el doctor González Del Pozo comentó que la mejor manera de prevenir el contagio del virus es el resguardo en caso de presentar síntomas. Evitar la concentración de personas. Realizar tratamiento domiciliario si la persona presenta un cuadro febril.

También recomendó que aquellos que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 como ser fiebre y tos seca deben tomar agua lo más tibia posible y en caso de presentar síntomas hacerlo de forma frecuente, y se comuniquen a los números dispuestos por el Ministerio de Salud Pública de la provincia que son: 0800-444-0829 o al número de WhatsApp 011-6273-0000.

Además, sugirió que cada mañana se realice una verificación inspirando profundamente, retener el aliento por 10 segundos, si se logra sin toser, sin dificultad u opresión eso demostraría que no hay fibrosis en los pulmones y no existe infección alguna en los mismos.

En la oportunidad, se acordó mantener contante comunicación entre el Municipio y los representantes de las instituciones presentes, estar en asamblea permanente ante la evolución del virus en la provincia y desde el Municipio se puso a disposición de la comunidad todas las vías de información sobre la pandemia, sus alcances y las medidas de prevención.

