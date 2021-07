El municipio acompañó la inauguración de los policonsultorios de IDEAR Salud

Este martes se realizó el acto de inauguración de los policonsultorios de la Fundación IDEAR Salud, en calle 8 entre 5 y 7 del centro.

El acto contó con la presencia del secretario de Gobierno, Diego Landriscina, en representación del intendente Bruno Cipolini, la responsable del servicio de atención a Adultos Mayores, Ana Bonillo y el presidente de la Fundación IDEAR Dr. Jorge Alfredo Benítez, demás funcionarios municipales, concejales y representantes de instituciones.

Se debe mencionar que en dichos consultorios se desarrollará el proyecto conjunto, que facilita la atención médica gratuita asistiendo a adultos mayores, embarazadas y primeras infancias sin obra social, en el marco del Convenio de Asistencia Técnica y Cooperación firmado por el intendente Bruno Cipolini y el presidente de la Fundación Investigación, Desarrollo y Educación Argentino Regional.

Cabe señalar que el nuevo espacio de salud, cuenta con prestaciones básicas de consultas médicas y ecográficas; así como ginecología, cirugía, nutrición, kinesiología, psiquiatría y psicología, entre algunos de los servicios.

Al respecto del trabajo conjunto el Dr. Jorge Alfredo Benítez dijo que “esto es la culminación de un trabajo de más de 6 meses”. Y afirmó: “Era necesario que entre todos y todas pongamos un granito de arena en función de ofrecer servicios, en este caso de salud y social, para toda la comunidad de Sáenz Peña.”

Por lo que describió que el primer policonsultorio, contiene más de 10 consultorios y 30 profesionales que darán atención en forma presencial, y además se habilitará un servicio virtual para facilitar el acceso a toda la población que lo necesite.

“Todos debemos hacer algo para aportar a nuestra comunidad”, reiteró, y con respecto a los profesionales que conforman el programa finalizó, “hemos sido educados en la Educación Pública y creemos que con esto estamos devolviendo lo que la sociedad también ha invertido en nuestra formación.”

En la toma de la palabra, por su parte, el secretario de Gobierno municipal se refirió al contexto de pandemia actual que afecta a la comunidad a través de un sistema de salud saturado: “Como todo problema de la ciudadanía, nosotros estamos obligados a resolverlo y no detenernos a pensar si es responsabilidad nuestra o no, si tenemos la capacidad para solucionarlo o no; sino, simplemente ponernos a estudiar minuciosamente los escasos recursos que tenemos y cómo podemos con ellos, tratar de solucionar este problema”.

En consecuencia, detalló que el convenio busca dar cobertura de salud a las personas adultas mayores que no tengan acceso al sistema de salud por no contar con los turnos, así como otorgar asistencia a mujeres embarazadas e infancias sin obra social o en situación de vulnerabilidad.

“Celebro este convenio, celebro que en esta situación de crisis económica y sanitaria alguien tenga el valor para inaugurar este servicio en la ciudad”, concluyó el mensaje.

