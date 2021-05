El Movimiento Campesino Liberación (MCL) lanza un comunicado sobre el consumo de carne en Argentina

Frente a la suspensión por 30 días de la exportación de carne vacuna, el MCL lanza un comunicado a la sociedad.

El día de ayer, 18 de mayo, el MCL lanza un escrito con el fin de comunicar a la sociedad:

El consumo interno de carne vacuna por habitante,se ubica en los niveles más

bajos de los últimos 100 años de la historia del país; en efecto, cayó de 69

(2007) a 49 kg por habitante. Sin embargo, los precios de la carne aumentaron

un 65% en los últimos 12 meses, casi el doble de la inflación. Uno de los

factores a considerar en esta suba tan significativa, sería la creciente

exportación a China. Sin embargo, la categoría vacuna que más se envía al

gigante asiático, es la vaca. Terneros y novillos son las presas favoritas de las

mesas criollas, que en estos días se vendieron en el Mercado de Liniers, a $200

el kilo del animal en pie. ¿Cuál serían las razones del aumento de precios y

cómo se los podría controlar?

El Gobierno nacional ha dictado una medida de suspensión de las

exportaciones de carne vacuna, por el término de un mes. La Sociedad Rural y

Mesa de Enlace, salieron con los “tapones de punta” contra dicha decisión.

La reacción adversa de los oligarcas ruralistas, nos indicarían como primera

lectura, que la medida podría ser buena para el conjunto del pueblo

trabajador. No obstante, tenemos serias dudas sobre que la restricción

impuesta sobre el comercio hacia el exterior, tenga el efecto esperado por el

Gobierno de Alberto Fernández. Es que la suba de los precios de la carne, no

se originó únicamente por el aumento de las exportaciones, sino

principalmente por el aumento del precio del maíz, que en estos tres últimos

años duplicó su precio a valores constantes. De 100 USD que valía en

noviembre de 2017 pasó a los actuales 197USD. Los cortes de novillo y ternero

gordo, que tanto gustan comer lxs argentinxs, se terminaron en los feedlots

con una dieta donde el maíz, es el componente más importante.

Consideramos que las claves para controlar el precio de la carne en las

góndolas de los supermercados; entre otros alimentos, podrían incluir varias

medidas.

Los poderes públicos en todos los niveles (nacional, provincial y municipal)

deberían orientar y estimular efectivamente la actividad ganadera, sin permitir

que quienes dominen el mercado de los alimentos (interna y externamente)

frenen el desarrollo de la actividad, sometiéndola a los dictados de intereses

supranacionales los cuales ubican a la Argentina en el lugar de país de reserva.

Una ganadería deficiente o contradictoria con los fundamentos de la

producción de tipo agroecológica, es aquella que se hace sobre la base de

cultivos puros y excluyentes, los que a su vez generan grandes problemas

ambientales, sociales, sanitarios, etc. Se debería incrementar este tipo de

producción con políticas públicas de acceso a la tierra, para tratar de alcanzar

mercados internacionales con manifiesto valor agregado. Recrear la Junta

Nacional de Carnes y Granos para que el estado regule y controle el mercado,

fije un precio sostén y asegure el consumo interno. Fiscalizar el precio del maíz,

aplicando una suba importante en los derechos de retención y reducir a la

mitad el IVA de la carne; entre otros alimentos de la canasta básica, para los

sectores más vulnerables. Recuperar, fortalecer y desarrollar el ferrocarril

como medio de transporte e integración nacional, estatizar los puertos y

nacionalizar la megaempresa Vicentín para que opere como empresa testigo.

Finalmente, ordenar los recursos de que dispone la sociedad para su

subsistencia y desarrollo con sentido nacional y compromiso humanitario, es

necesidad moral y obligación ética; necesarias en la proyección de un porvenir

para el pueblo argentino que sea justo, saludable, sustentable y en armonía

con la naturaleza.

Movimiento Campesino Liberación, 18 de mayo de 2021.