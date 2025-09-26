El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa millonaria para dar con un prófugo acusado de abuso sexual

El hombre, de 43 años, tiene una orden de captura vigente desde el 11 de abril de este año. Las autoridades informaron que posee una contextura robusta, cabello castaño oscuro, ojos del mismo color, barba y una altura aproximada de 1,80 metros. Su último domicilio conocido se encuentra en la ciudad bonaerense de Marcos Paz.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso el ofrecimiento de cinco millones de pesos ($5.000.000) como recompensa para quienes aporten información que permita capturar a Damián Aníbal Maudet, acusado de delitos sexuales contra un menor y actualmente prófugo de la Justicia.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 1139/2025 , firmada por la ministra Patricia Bullrich, y publicada en el Boletín Oficial.

Según la investigación de la Unidad Funcional de Investigación N° 12 de Morón, especializada en violencia de género y delitos de abuso sexual intrafamiliar, Maudet está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante de un menor de 13 años agravado por el vínculo y la convivencia, en hechos reiterados, además de amenazas agravadas con uso de armas. La causa tramita bajo la intervención del fiscal Hernán Moyano y del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la jueza Laura Pinto.

El hombre, de 43 años, tiene una orden de captura vigente desde el 11 de abril de este año. Las autoridades informaron que posee una contextura robusta, cabello castaño oscuro, ojos del mismo color, barba y una altura aproximada de 1,80 metros. Su último domicilio conocido se encuentra en la ciudad bonaerense de Marcos Paz.

Quienes cuenten con datos que contribuyan a la localización de Maudet podrán comunicarse de manera anónima y gratuita al 134, línea del Programa Nacional de Recompensas. El Ministerio de Seguridad garantizará la confidencialidad de los aportantes y el pago de la recompensa, previa verificación de la información por parte de la Justicia.

Además, la cartera instruyó a las fuerzas federales de seguridad a difundir el afiche con los datos del buscado en todo el territorio nacional.