El Ministerio de Salud Pública del Chaco informó sobre los casos de COVID-19

En las últimas horas se registraron tres nuevos fallecimientos de personas que tenían diagnóstico de esta enfermedad: un hombre de 79 años que estaba internado en una institución privada y dos hombres de 51 y 58 años que estaban internados en el Hospital Julio C. Perrando en la ciudad de Resistencia.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-