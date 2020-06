El Ministerio de Salud Pública del Chaco informó que hasta este martes 2 de junio se reportaron 58 fallecimientos por causa del coronavirus.

Los últimos dos decesos registrados el lunes fueron una mujer de 51 años y un hombre de 64 años, que presentaban comorbilidades.

Hasta la fecha hay 53 personas internadas, de las cuales 14 se encuentran en estado de gravedad.

Las localidades más afectadas por Covid-19 sonResistencia (724 casos), Barranqueras (78),Fontana (45), y Puerto Vilelas (16).

Los casos confirmados de Presidencia Roca, Presidencia Plaza, Miraflores, Puerto Eva Perón, Nueva Pompeya, uno de Margarita Belén y tres de los de Villa Ángela tienen sus domicilios legales en las localidades mencionadas, pero cumplieron su aislamiento en otras localidades.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir