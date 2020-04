El Ministerio de Salud informó del fallecimiento de una nueva persona a causa del coronavirus

Además, se mantienen los infectados de 3144 personas, con 113 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas.

El 50.6% afecta a varones y el 49.4% a mujeres, con una edad promedio de 44 años.

En Terapia Intensiva hay 131 personas internadas, y 872 ya fueron recuperadas.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-