El Ministerio de Salud de la provincia informó sobre los casos de Covid- 19

Este jueves, desde el Ministerio de Salud de la provincia informaron que en la semana 20 de esta pandemia, se registraron 507 casos positivos de coronavirus tres infectados más que ayer.

Asimismo, falleció un hombre de 35 años, en el Hospital Perrando por este virus, quien residía en el barrio Toba y tenía obesidad mórbida como enfermedad de base.

Por otro lado, informaron que hay 28 pacientes internados, ocho de ellos en estado grave. También se otorgaron 250 altas.

De la misma manera, desde la cartera señalaron que este nuevo brote de casos se dio por el aumento de casos en los barrios Toba y Chililí de Resistencia, ya que se tomaron 120 muestras de las cuales 90 dieron positivo.

El director del Hospital Pediátrico, Hugo Ramos, señaló que hay nueve niños con este virus, dos de los cuales se encuentran internados en este lugar y otros dos en seguimiento. “El resto de los chicos fueron dados de alta”, dijo.

“A esto se suman dos padres con Covid positivo. Cuando tomamos muestras a los niños también lo hacemos con los padres”, aseveró.

