El Ministerio de Salud de la Provincia informó que hasta este lunes 25 de Mayo fueron confirmadas 755 personas con coronavirus, de las cuales, 315 ya recibieron el alta y están recuperadas. Además, 42 pacientes se encuentran internados y de ellos, 12 en estado grave. Son 43 los fallecimientos.

Del total de casos el 42% fue producido por contacto estrecho, en el 21% no se identifica nexo epidemiológico, un 20% por conglomerado, un 2,9% es importado y el resto se encuentra en estudio.

