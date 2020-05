El Ministerio de Salud de la Nación reportó 4285 casos positivos de coronavirus  

En la conferencia matutina se conoció de una nueva víctima fatal, un hombre de 71 años, residente de la Ciudad de Buenos Aires que junto a las otras ocho personas que murieron en las últimas 24 horas, a causa de Covid-19, suman 215 en total. Además, hay otros 157 pacientes internados en terapia intensiva.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-