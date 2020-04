El Ministerio de Salud de la Nación informó que se incluye el olfato y gusto como síntomas del coronavius 

Además, se establecieron nuevos criterios para el personal de salud y esencial, y los pacientes con neumonía.

Las autoridades sanitarias de la cartera que encabeza Gines Gonzales García actualizaron la definición de caso sospechoso de Covid-19 e incluyeron entre los criterios para sospechar la enfermedad la dificultad de las personas para detectar el gusto y los olores, así como también fiebre a partir de los 37.5 grados centígrados.

