El Ministerio de Salud de la Nación informó el registro de 2606 nuevos casos de coronavirus  en la Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves por la noche, el registro de 2606 nuevos casos de coronavirus en la Argentina, por lo que la cifra de contagiados desde el inicio de la pandemia asciende a 52.457.

Además, se reportaron 34 muertes en las últimas 24 horas, con lo que el número de víctimas fatales es 1150. Hay 14.788 pacientes que ya recibieron el alta.

Las víctimas fatales confirmadas en un nuevo reporte vespertino son 16 hombres: cuatro residentes en la provincia de Buenos Aires nueve de la Ciudad, dos de Neuquén y uno de Chaco. Y nueve mujeres: cuatro de la Provincia y cinco de CABA. Además, hay una persona de 86 años que no registra dato de sexo.

En la provincia de Buenos Aires se registró la mayor parte de los nuevos casos: 1482. En la Ciudad de Buenos Aires hubo 942; en Chaco, 61; Río Negro, 50; en Santa Fe, 21; en Neuquén, 20; en Entre Ríos, 17; en Córdoba, seis; en La Rioja, dos y en Chubut, Jujuy, Mendoza, Misiones, y Tucumán, uno en cada una.

Así, el territorio bonaerense es el área con mayor número de infectados (24.645 totales), seguido por la capital del país (22.746) y Chaco (1755).

En tanto, no se registraron contagios en Corrientes Formosa, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Además, Catamarca sigue siendo el único distrito sin casospositivos desde el comienzo de la pandemia.

