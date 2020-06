El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer un nuevo informe sobre el avance del coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer este martes, un nuevo informe sobre el avance del coronavirus en Argentina. En el mismo se registraron cuatro nuevas muertes por covid-19, lo que suma un total de 560 víctimas fatales.

Además, informaron que desde el comienzo de la pandemia en el país, se registró 17.415 contagios, de los cuales 5709 lograron recuperarse.

Por otro lado, hay 271 pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de los cuales 159 están en la Ciudad de Buenos Aires 90 en la Provincia y11 en Chaco, que son las jurisdicciones más afectadas.

De los 564 casos positivos informados este lunes, el 48% corresponde a Capital y 44% a Provincia y el 0,5% a Chaco.

