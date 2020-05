Este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó dos nuevas muertes por coronavirus por lo que las víctimas en la Argentina ascienden a 220.Según publica TN.com, se trata de una mujer de 76 años, residente en la provincia de Buenos Aires y un hombre de 57, que vivía en la Ciudad.

Desde que empezó la pandemia, el país registra 4428 casos confirmados, de los que el 50,3% son mujeres mientras que el 49,7 por ciento son hombres.

Respecto a los confirmados, 915 (20,7%) son importados; 1.904 (43%) corresponden a contactos estrechos de positivos; 1149 (25,9%) pertenecen a casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

