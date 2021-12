EL MINISTERIO DE GOBIERNO REFACCIONARÁ LA FACHADA DEL CLUB CHACO FOR EVER

Se firmó un convenio para la pintura y refacción de la fachada de la sede social del Club Chaco For Ever por un monto aproximado de $1.200.000.

El ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, suscribió un convenio que permitirá la refacción y pintura de la fachada del Club Chaco For Ever. “Este club es muy importante para la provincia del Chaco, no sólo por el fútbol sino por todas las disciplinas que se desarrollan allí y poner en condiciones al club que va a representar al deporte chaqueño el año próximo”, expresó el funcionario

El convenio prevé inversiones del Gobierno provincial por un monto aproximado de $1.200.000. “Recorrimos el club, el próximo año intervendremos en otras áreas necesarias, por la cantidad de personas que vienen a entrenar y por la envergadura del club para la provincia. Es un convenio de mucha importancia para tener al club el próximo año en condiciones, como viene haciendo la provincia con todos los clubes”, finalizó el funcionario.

Por su parte el presidente de For Ever, Héctor Orlando Gómez, destacó: “firmamos un convenio para la refacción y pintura exterior de la sede principal del club y nos comprometimos en realizar otras obras a futuro con el acompañamiento del Estado. Es bueno que el funcionario se acerque y conozca las necesidades. La zona que rodea a For Ever, es una barriada muy populosa y con muchas necesidades, por eso estamos muy agradecidos”.

El ministerio asumirá la ejecución de la refacción y pintura exterior de la sede principal del Club Atlético Chaco For Ever, el cual consiste en realizar tareas de acondicionamiento de los muros, en el que se hará una limpieza general de todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, limpieza y preparación de las paredes y barnizado o acabado protector.

