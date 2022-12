El médico argentino condenado por eutanasia, ahora lo cuenta en un impactante unipersonal teatral

Se llama Marcos Hourmann, es argentino y fue el primer médico condenado por eutanasia en España. Nunca estuvo preso ni perdió su licencia, pero los años que siguieron al proceso fueron un martirio. El año pasado contó su historia a Gisele Sousa Dias en una de las notas que fueron récord de lecturas. Persecución, escrache y una campaña sensacionalista en contra llevada adelante por el diario inglés The Sun: “Dr. Killer”, le decían, el doctor asesino.

No hay en su biografía una trama del héroe que cae y luego se levanta. No se piensa a sí mismo como una persona de certezas, pero sí de convicciones. Sabe que no todo se justifica con tal de mantener con vida a un paciente que sufre más allá de la dignidad. Con el fallo judicial que podía llevarlo diez años a la cárcel y la inhabilitación de la práctica médica, Hourmann debió declararse culpable. No sabemos si mientras firmaba el acta dijo “Eppur si muove”, pero su caso se convirtió en una insignia que llevó a la sanción de la ley de eutanasia en España.

Después de un programa de televisión en el que se abordaba el tema de la buena muerte, donde él fue entrevistado y pudo contar su historia, un realizador le propuso llevar su testimonio a escena. “Le dije que sí enseguida”, dice Hourmann ahora en diálogo.

El espectáculo, que se presenta por primera vez en Buenos Aires, se llama Celebraré mi muerte y Hourmann cuenta su historia —”real, verídica, sin una sola palabra de ficción”—. Pero con una vuelta de tuerca que enfrenta al público a cuestionarse aún más este conflicto moral: seis personas del auditorio elegidas al azar deben actuar como un juicio público y emitir su veredicto al promediar la obra. Hourmann se presenta en seis funciones en el Teatro El Picadero y en unos meses lo hará en Malta, como un paso previo para ajustar el desembarco en Londres.

