El levantamiento de las restricciones – por Mario Luis Piccoli

El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas levantando la mayoría de las restricciones que fueron tomadas durante la Pandemia- COVID 19-, de alcance global.

Es un logro inobjetable del Gobierno Nacional y de las Jurisdicciones provinciales, debido en gran medida al avance de la vacunación y de los controles, que, aunque molestos y con efectos sicológicos, mostraron su efectividad en el cuidado cotidiano de la persona, del derecho a la salud y el derecho a la vida.

En este contexto pandémico, la oposición en nuestro País, asumió una postura francamente incomprensible, anti-cuarentena, anti-salud, antivacunas.

Luego sin solución de continuidad, promovía por los medios de mercado dominante “que no había vacunas”, “que no se acordó con el laboratorio fai ser”, “que no había segunda dosis”, “que no había vacunas para los menores”, “se convocaba a marchas o manifestaciones públicas” (que constituían un peligro en términos de salud).

El Municipio de Sáenz Peña se adhirió a esa metodología. Ignorando acciones ciudadanas que exponían a unos y otros al contagio masivo y demanda de atención médica con los costos económicos, de expansión de la enfermedad, con compromiso de la vida en muchos casos. Las aglomeraciones, fiestas clandestinas, y otras juntadas, que de no hacerse o con un control adecuado ,hubieran posiblemente evitado contagios y muertes. La oposición hizo un uso político de una catástrofe, que no lo hizo ni siquiera Box en España.

El tiempo y la realidad demostraron en nuestro país y en el mundo entero que las medidas tomadas eran las correctas para evitar la propagación de esta enfermedad y sus graves consecuencias.-

Es posible que el Gobierno Nacional y las Jurisdicciones Provinciales hayan cometido errores en el manejo de la pandemia, pero hay que recordar que era una cosa nueva y que se avanzaba sobre ensayo y error. El esfuerzo fue grande, con un alto costo económico, pero los resultados están a la vista.

Con la presencia de la variante Delta en nuestro país es posible que los casos de contagio aumenten hacia mediados de Noviembre, por ahora las restricciones aduaneras y el avance de la vacunación se mostraron eficaces.

Debemos cuidarnos y ser prudentes mientras avanzamos hacia una nueva normalidad. La pandemia nos enseñó que el camino es la solidaridad de manera comunitaria.-

Dr. Mario Luis Piccoli

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir