El jueves se anunciaría como sigue la cuarentena

El presidente Alberto Fernandez adelantaría la conferencia sobre cómo seguirá la cuarentena para este jueves a la noche, ya que el viernes deberá cumplir con una agitada agenda en su visita a La Pampa y Neuquén.

La medida de aislamiento se extendería por otros 15 días, del 8 al 21 de junio, con ciertas flexibilizaciones para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde planifican una “cuarentena oxigenada”, con salidas recreativas de a dos personas y running.

El anuncio se adelantaría al jueves para que el presidente se encuentre acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, como en las conferencias anteriores.

