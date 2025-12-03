El IPRODICH entregó ayudas técnicas a personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) realizó una entrega de más de 70 ayudas técnicas destinadas a beneficiarios Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas.

La entrega incluyó sillas de ruedas, andadores, audífonos, lentes, mochilas de oxígeno, muletas, camas ortopédicas, y colchones antiescaras y sanatorial.

Además, el organismo entregó elementos para mejorar el hábitat como aires acondicionados, ventiladores y anafes.

Desde el IPRODICH informaron que durante 2025 se cumplió con la cobertura de toda la provincia, se mejoraron los plazos de entregas de las ayudas técnicas y se trabajó con autogestores y con los grupos familiares.

Con respecto a los trámites para recibir las ayudas técnicas, desde el IPRODICH informaron que se debe presentar, en alguna de las sedes del organismo, el pedido médico junto a fotocopia del DNI y Certificado Único de Discapacidad.