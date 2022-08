El IPDUV otorgó 30 viviendas para Villa Ángela mediante sorteo público

Hubo más de mil postulantes inscriptos al sorteo. “Esta es la razón por la cual entendemos que hay un problema habitacional, y por eso seguimos trabajando duro para combatir el déficit que existe, construyendo lo más rápido posible, en un corto lapso”, remarcó Diego Arévalo, titular del IPDUV.

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), Diego Arévalo realizó el sorteo de 30 viviendas para la ciudad de Villa Ángela, de manera virtual, desde la localidad de Resistencia.

“Hace un tiempo pudimos retomar muchas obras que estaban paralizadas, sobre todo en Villa Ángela, aproximadamente 200 viviendas que estuvieron paralizadas, 50 que las pudimos entregar en el 2021 y ahora se suman 39 más para dicha localidad”, expresó Diego Arévalo.

A través del Instituto de Vivienda se definieron cupos determinados al momento del sorteo: cinco viviendas fueron sorteadas entre los postulantes sin hijos, mientras que otras 25 unidades fueron destinadas a familias con hijos.

“Fueron más de 1.000 las familias solicitantes de viviendas en la ciudad de Villa Ángela, realmente una cantidad enorme”, dijo el funcionario. “Esta es la razón por la cual entendemos que hay un problema habitacional, y por eso seguimos trabajando duro desde el Ipduv para combatir el déficit que existe, construyendo lo más rápido posible, en un corto lapso”, remarcó.

En lo referido al sorteo indicó que “en este caso lo estamos haciendo virtualmente, pero también sepan que muchos de los sorteos se pueden seguir en las redes. El que se inscribió y actualizó sus datos previamente al sorteo participó del mismo, además en cada preadjudicación están presentes los escribanos públicos pertenecientes al área notarial especial del Ipduv que supervisan el sorteo dándole la transparencia y seriedad que se requiere”.

Por otro lado aseguró que “el objetivo es que lo hagamos bien, que lo hagamos con transparencia, y que también eso nos valide para que la gente pueda esperar y sepa que hay un método de asignación que es totalmente transparente y garantiza la oportunidad para todos los inscriptos”.

En lo que respecta al procedimiento de entrega luego del sorteo realizado Arévalo comenta que “los que salen sorteados, se transforman en postulantes pre-adjudicatarios, esto significa que nosotros ahora vamos a validar toda la información que en algún momento nos dieron, respecto de su situación habitacional, si no tienen terrenos adicionales, si no tienen otras propiedades, si ya no recibieron otras viviendas por parte del Instituto, si pasan estos filtros se transformarán en adjudicatarios definitivos de sus viviendas para poder recibir la llave”, concluyó.

Participaron del acto los vocales del organismo provincial, Mirko Nicolich y Mariano Brahim.

