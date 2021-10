EL IPDUV ENTREGÓ TÍTULOS DE PROPIEDAD A 549 FAMILIAS EN SÁENZ PEÑA

“El organismo tiene como compromiso la concreción de 12.000 títulos de propiedad para toda la provincia”, remarcó Arévalo. Estos títulos fueron entregados a los que resultaron adjudicatarios y adjudicatarias de un plan de viviendas que se desarrolló en dicha localidad e implicó la construcción de 6.311 unidades habitacionales.

El gobernador Jorge Capitanich y el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Diego Arévalo, entregaron 549 títulos de propiedad a vecinos y vecinas de la localidad de Sáenz Peña.

“Es bueno saber que contribuimos a la tranquilidad de cada una de las familias y que hacemos efectivo su derecho a la vivienda propia”, señaló Arévalo; quien además adelantó que “el organismo tiene como compromiso la concreción de 12.000 títulos de propiedad de viviendas para toda la provincia, en lo que va del año y hasta el 2023”. Participaron del acto el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Alan Strusiat; el subsecretario de articulación comunitaria y gestión de tierras, Leandro Arias; los vocales del IPDUV, Mirko Nicolich y Mariano Brahim como así también el vocal de IAFEP, Oscar Gamarra. Además se sumaron, el delegado Estencionista del Ministerio de Producción, Gustavo Eyheralde; la diputada provincial, Liliana Spoljaric; y el diputado provincial, Juan Manuel Pedrini. Durante el evento, las autoridades presentes hicieron entrega de los títulos de propiedad a los adjudicatarios y adjudicatarias de las viviendas, que se acercaron al lugar desde los distintos barrios del municipio en el que residen, como: Puerta del Sol, Juan Domingo Perón, UNE, Emconarsa, Mariano Moreno, Rucci, Coop. Ciudad Termal, Utedyc, Yapeyu, 100 CGT Viv., 50 viv. federal, Circulo de Suboficiales, 72 Viv., Promeba y Santa Mónica. También 134 , 143, 154 y 160 viviendas. “Entregar un título de propiedad significa la posibilidad de acceder al crédito, de otorgar una herencia, cuidar un bien de familia que sea inembargable”, expresó el gobernador. Por su parte, explicó Diego Arévalo que “es importante que cada familia cuente con su título de propiedad, el cual le otorga seguridad desde la perspectiva legal y jurídica”. Sin embargo, aclaró que no es necesario cancelar la vivienda para tramitarlo, ya que este procedimiento se realiza con el acta de adjudicación”. Actualmente, de un total de 6.311 viviendas el IPDUV lleva escrituradas unas 2.917, quedando pendientes de escritura 3.394. En esta ocasión, el titular del IPDUV también envió un mensaje alentador a todos aquellos que todavía no cuentan con el título de su vivienda. “Tienen que mantener las cuotas al día y toda la documentación en regla con respecto a la vivienda, esto les permitirá a los que aún no obtuvieron su título, que puedan hacerlo”, aseguró. Cabe recordar, que la meta del organismo consiste en avanzar ampliamente en la regularización dominial; que el contribuyente pueda consultar su estado de cuotas, adherirse al débito automático, que pueda realizar el cambio de titularidad y la escrituración. Por último, el funcionario detalló que están trabajando todos los días para cumplir el sueño de muchas otras familias que están esperando. “El IPDUV tiene como compromiso seguir trabajando de manera conjunta con los municipios para continuar generando más ofertas habitacionales en toda la provincia.

