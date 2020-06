El intendente Bruno Cipolini sugiere a los vecinos mantenerse aislados en sus domicilios

¡Atención!

Teniendo en cuenta que durante la mañana de hoy, las autoridades de salud de Presidencia Roque Sáenz Peña, informaron la existencia de un caso positivo de Covid-19 en la ciudad; el intendente Bruno Cipolini por recomendaciones de los especialistas que conforman el Comité Sanitario de Emergencia, sugiere a los vecinos mantenerse aislados en sus domicilios.

Se recomienda que durante el día de hoy y mañana, aprovechando que son días no laborables, no salgan de sus casas o lo hagan solo para lo estrictamente indispensable.

De esa forma se podrá ganar tiempo, dado que las autoridades sanitarias están trabajando para conocer la ruta de contagio.

Mientras tanto, solicitamos a los vecinos ser responsables y reforzar las medidas preventivas.

Sigamos cuidándonos entre todos.

