El intendente Bruno Cipolini se reunió con la nueva Directora de la Regional Educativa VII

El intendente Bruno Cipolini recibió a la nueva directora de la Regional Educativa VII, Lilian Zárate, con quien acordaron trabajar conjuntamente en beneficio de la educación y las instituciones de la ciudad.

En la oportunidad, el Intendente se puso a disposición para colaborar desde el Municipio y comentó que continuamente se realizan trabajos de mantenimiento, desmalezado, arreglo de canchas y hasta cuestiones de infraestructura como albañilería y plomería en las distintas instituciones educativas de todos los niveles.

Por su parte la Directora Regional comentó que el aporte del Municipio es de gran ayuda para las instituciones educativas, dado que muchas de ellas necesitan mejoras en mantenimiento e infraestructura. También dijo estar a disposición para trabajar conjuntamente y entre ambos seguir contribuyendo por una mejor educación.

“Agradezco al Intendente por recibirme y por la predisposición de acompañar nuestro trabajo y aportar siempre desde el Municipio. Estoy muy agradecida”, manifestó Lilian Zárate.

Bruno Cipolini remarcó que si bien no es una responsabilidad primaria de la comuna, siempre estará a disposición para continuar aportando en las medidas de las posibilidades.

“Queremos que los chicos concurran a escuelas que estén en buenas condiciones edilicias, por supuesto que también acompañamos a los docentes porque no queremos que sigan los paros, sino que los chicos tengas clases todos los días, así que nuestro compromiso es seguir colaborando en todo lo que está a nuestro alcance, más allá de que es una cuestión que no nos corresponde directamente. Agradezco a Lilian Zárate por acercase y disponerse a trabajar conjuntamente con nosotros”, sostuvo el Intendente.

