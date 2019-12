El intendente Bruno Cipolini se reunió con afiliadas del Insssep quienes le comentaron los problemas que tienen con la prestación de servicios del Instituto

El intendente Bruno Cipolini recibió a un grupo de Docentes jubiladas quienes le solicitaron que interceda ante las autoridades correspondientes por el deterioro del servicio que presta la obra social Insssep.

Según comentaron las mismas el pasado 9 de mayo presentaron un petitorio, con 600 firmas de afiliados, ante las autoridades de la obra social y a la fecha no tuvieron respuestas a sus reclamos.

“Nos sentimos acuciadas por la situación, estamos viendo cómo día a día se deteriora significativamente el servicio prestado por nuestro Instituto, nos dirigimos a Usted, con el objeto de hacerle llegar nuestro petitorio y nos ayude a obtener respuestas positivas a lo reclamado”, dijeron.

En esa misma línea, las Docentes comentaron que el pedido incluye que se ejecuten políticas activas prohibiendo el cobro del Plus a los afiliados al Instituto, por parte de los prestadores inscriptos en la Obra Social. Que se garanticen los suministros necesarios de medicamentos y otros Insumos en las Farmacias de la Institución. Así como el suministro de medicamentos a los

afiliados con patologías crónicas.

También solicitan que se accione en forma inmediata para garantizar el pago de los Seguros adeudados. Que se establezcan mecanismos de actualización para el Vademécum y se integren

mayor cantidad de medicamentos al mismo. Que se amplíen los Servicios Asistenciales, en óptica, odontología, prótesis, audífonos, que significan servicios esenciales para los mismos. Entre otras cuestiones como: como atención a personas con discapacidad, traslados menos burocráticos y demás cuestiones que hacen al funcionamiento de la obra social.

El Intendente se comprometió a realizar las gestiones necesarias, que si bien no es una responsabilidad primaria del Municipio, desde la comuna se hará lo necesario para obtener una respuesta al reclamo de las vecinas.

“Desde el municipio, trabajamos para mejorar la vida de nuestros vecinos, incluso en aquellos temas que no son de competencia municipal, como la salud. Seguiremos acompañando a los sáenzpeñenses, pidiendo al gobierno provincial que se ocupe de todos los temas que los afectan y que requieren de su atención inmediata”, manifestó el Intendente.

