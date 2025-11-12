El intendente Bruno Cipolini recibió al Embajador de Serbia y al Cónsul Diplomático de Paraguay

En la tarde del viernes, el intendente Bruno Cipolini recibió la visita protocolar del Embajador de la República de Serbia, Veljko Lazić y al Cónsul del Cuerpo Diplomático de la República del Paraguay, Fabio López Rivero.

Los encuentros tuvieron lugar en el Club Social, donde teniendo en cuenta que la visita se dio en el marco de la 32° Fiesta Nacional del Algodón, las autoridades dialogaron sobre la importancia productiva y simbólica de la Fiesta Nacional del Algodón, su impacto en la región y las oportunidades de intercambio institucional y cultural que este tipo de celebraciones promueven.

El intendente Cipolini agradeció la visita de las autoridades y destacó el valor de estos lazos de cooperación que fortalecen la proyección de Sáenz Peña a nivel regional e internacional.

En la oportunidad se contó, también, con la presencia del secretario de Relaciones Institucionales del municipio, Eduardo Molina, representantes de la Colectividad Paraguaya en la ciudad y Marta Capitanich, Consul honoraria de Serbia en Sáenz Peña.